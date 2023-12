Alessandro hält seine Michelle Hunziker im Skiurlaub warm!

Sehr sportlich! Michelle Hunziker (46) und ihr neuer Freund Alessandro Carollo verbringen nun schon den zweiten Winter miteinander. Ihre Liebesbeziehung machten die Italienerin und der Arzt jedoch erst im November dieses Jahres bei einem Event in Valencia durch einen gemeinsamen Auftritt öffentlich. Seitdem sehen Fans die beiden Turteltauben nur noch zusammen. Aktuell verbringen Michelle und Alessandro ihre gemeinsame Zeit in den Bergen!

Nach all der Gemütlichkeit und dem übermäßigen Essen an den Weihnachtsfeiertagen ist für die Moderatorin und ihre Liebsten wieder sportliche Betätigung angesagt. Sie, ihr Freund und ihre beiden Töchter Sole und Celeste, die sie mit ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi (40) bekommen hat, genießen die schöne Seite des Winters beim Skifahren in den italienischen Alpen. Und beim Warten auf den Lift tauschen die Verliebten gern mal ein paar Zärtlichkeiten miteinander aus – Alessandronimmt seine Michelle in den Arm und drückt ihr einen dicken Schmatzer auf den Mund.

So wie die beiden miteinander umgehen, bekommt man das Gefühl, dass sie immer noch frisch verliebt sind. Anfang Dezember turtelten das Model und ihr Partner bei einem Restaurantbesuch in Mailand. Während sie über das ganze Gesicht lächelte und sich ganz verknallt an seine Schulter lehnte, strahlte er sie ganz vernarrt an.

Anzeige

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker auf der Moto GP

Anzeige

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker, Dezember 2023

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Alessandro Carollo im Dezember 2023 in Mailand

Anzeige

Findet ihr, Michelle sieht auf den Bildern im Skiurlaub glücklich aus? Ja, total. Geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de