Neue Kussfotos: Michelle Hunziker turtelt mit ihrem Lover!

Michelle Hunziker (46) will ihre Glücksgefühle wohl mit der ganzen Welt teilen! Die schweizerisch-italienische Moderatorin ist nach der Trennung von ihrem Mann Tomaso Trussardi (40) wieder so richtig verliebt: Anfang November veröffentlichte Alessandro Carollo Turtelfotos mit der Mutter von Aurora Ramazzotti (26) auf Social Media – und machte so die Beziehung öffentlich. Angeblich sollen sich die beiden aber schon seit rund einem Jahr daten. Jetzt tauchen erneut Kussfotos von Michelle und Alessandro auf!

Auf diesen neuen Schnappschüssen zeigen die Blondine und der Osteopath, wie verliebt sie ineinander sind. Auf den Pics holt Michelle ihren Alessandro an einem Bahnhof in Mailand ab – und dabei fallen sie sich nicht nur in die Arme, sondern küssen sich auch in aller Öffentlichkeit. Nach dem romantischen Aufeinandertreffen geht das Paar auf weiteren Bildern in einem Spielzeuggeschäft einkaufen.

Wie happy Alessandro mit Michelle ist, machte er bereits vor ein paar Wochen auf Instagram deutlich. Der Mediziner richtete eine niedliche Liebeserklärung an den TV-Star. "Du bist einfach so in mein Leben gekommen, ohne zu klopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise auf den Kopf gestellt", schrieb er.

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Alessandro Carollo im Dezember 2023 in Mailand

Anzeige

Instagram / dr.carollo Michelle Hunziker und Alessandro Carollo im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de