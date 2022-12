Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im Familienurlaub

Genießen Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) hier etwa einen Pärchenurlaub? Zu Beginn des Jahres 2022 wurde die Trennung der Moderatorin und des Unternehmers öffentlich. Ganze acht Jahre waren die beiden ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter. Doch seit einigen Monaten gibt es Anzeichen, dass die Schweizerin und der Italiener wieder zueinandergefunden haben: Sie scheinen immer häufiger ihre Zeit gemeinsam zu verbringen. Jetzt sind Michelle und Tomaso sogar zusammen im Skiurlaub!

Zusammen mit ihren Töchtern Sole (9) und Celeste (7) verbringen Michelle und Tomaso einen Familienurlaub in den Bergen. Während die 45-Jährige und ihre Mädchen sich beim Skifahren ordentlich austoben, hält der Papa sich lieber zurück. Er wartet am Rand mit dem in einen kuscheligen Mantel eingehüllten Hund. Wenn es den Berg hinaufgeht, folgt er seiner Familie auf dem Schneemobil. Spaß scheint das Vierergespann dennoch zu haben: Michelle lacht den Fotografen vom Skilift aus fröhlich entgegen.

Michelles Familie scheint derzeit sowieso sehr eng zusammenzurücken: Denn ihre älteste Tochter Aurora (26) aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (59) erwartet ihr erstes Kind, und die stolze Mama kann es offenbar gar nicht abwarten, Oma zu werden. Kurz vor Weihnachten bummelten sie zusammen mit Tomaso durch das italienische Bergamo – und bewiesen so einmal mehr, wie gut ihre Patchworkfamilie funktioniert.

MEGA Tomaso Trussardi im Urlaub, 2022

MEGA Michelle Hunziker, Dezember 2022

MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste, 2022

