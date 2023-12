Michelle Hunziker findet liebevolle Worte für ihren Ex Eros!

Sie stehen sich immer noch sehr nah! Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (60) waren 1998 vor den Traualtar getreten. Die beiden wurden Eltern der Tochter Aurora Ramazzotti (27) – doch die Ehe der Moderatorin und dem Musiker zerbrach nach nur vier Jahren. Nichtsdestotrotz hat das einstige Traumpaar immer ein gutes Verhältnis zueinander bewahrt. Nun findet Michelle liebevolle Worte für ihren Ex!

Im Gespräch mit Bunte schwärmt die Blondine von dem "La Cosa Mas Bella"-Interpreten und erklärt, wie sich die Beziehung im Laufe der Jahre veränderte: "Wir haben uns richtig lieb, die Liebe hat sich nur geändert. Und für mich ist er jetzt wie ein Bruder." Auch über die Vaterqualitäten des Musikers spricht das Model nur in den höchsten Tönen: "Er ist immer präsent gewesen, er ist immer ein sehr, sehr liebevoller Papa gewesen und er liebt seine Tochter über alles."

Wie innig die Vater-Tochter-Bindung ist, unterstrich die 27-Jährige erst kürzlich mit einem liebevollen Brief. Anlässlich Eros' 60. Geburtstag verfasste die dunkelhaarige Schönheit für die italienische Tageszeitung Corriere della Sera liebevolle Zeilen: "Ich fand immer, dass dein Name perfekt zu dir passt. Du bist die Liebe." Der Name ihres Vaters bedeutet auf Griechisch "Liebe".

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im September 2022

MEGA Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker im Februar 2022

Instagram / therealauroragram Eros und Aurora Ramazzotti im Oktober 2022

