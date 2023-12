Unangenehm? Michelle Hunziker überrascht Johannes B. Kerner

Das war nicht geplant! Am Samstag lud TV-Host Johannes B. Kerner (59) zur diesjährigen "Ein Herz für Kinder"-Spendengala ein. Über 80 Prominente versammelten sich für den guten Zweck. Teil der Veranstaltung waren unter anderem Moderatorin Michelle Hunziker (46) und Schlager-Legende Roland Kaiser (71), die ihren gemeinsamen Song auf der Bühne performten. Doch nicht alles lief nach Plan. Michelle Hunziker brachte Johannes in eine Situation, die ihm sichtlich peinlich war!

Im ZDF konnte das Spektakel live verfolgt werden. Johannes kündigte am späten Abend Michelle und Roland mit ihrem neuen Hit an. Doch wie sich herausstellte, hatte das Duo noch einen weiteren Song im petto. Die Beauty stimmte "Happy Birthday To You" an, kurz darauf stieg der Schlagersänger mit ein. Für den Moderator, der am 9. Dezember seinen Geburtstag feierte, war es ein sichtlich unangenehmer Moment. "Oh Gott, jetzt wirds hier amtlich", reagierte der 59-Jährige auf das Ständchen. "Ja, schnell abbrechen", unterbrach er den Auftritt schließlich.

Der Vorfall blieb allerdings nicht der einzige unangenehme Moment des Events! Der Moderator suchte sich für den Vortrag der Spendenhotline zwei besondere Gäste raus. Ex-Ehepaar Oliver (45) und Amira Pocher (31) wurden zu einem gemeinsamen Auftritt auf die Bühne gebeten – doch der Comedian startete kurzerhand einen Alleingang.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im April 2022

AEDT Amira Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

AEDT Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

