Michelle Hunziker und ihr Alessandro sollen getrennt sein!

Gehen Michelle Hunziker (47) und Alessandro Carollo etwa schon wieder getrennte Wege? Die Moderatorin und der Arzt machten ihre Liebe im November vergangenen Jahres publik, nachdem schon lange darüber gemunkelt worden war. Doch nach wenigen Monaten soll ihre Beziehung nun in die Brüche gegangen sein! Das bestätigt eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber der italienischen Zeitung Chi. Zu den angeblichen Trennungsgründen gehöre die Distanz zwischen ihren Wohnorten Rom und Mailand. Außerdem wolle sich das Model mehr auf seine Kinder konzentrieren. Bisher bestätigte das Paar die Gerüchte allerdings noch nicht. Was aber dafür spricht: Michelle hat alle Bilder mit ihrem Liebsten von ihrem Social-Media-Profil gelöscht.

Dass sich die 47-Jährige und der Mediziner getrennt haben sollen, kommt ziemlich überraschend, denn sie wirkten total happy miteinander. Ende Dezember zeigten sie sich beispielsweise im gemeinsamen Skiurlaub in den italienischen Alpen. In Begleitung von Michelles Töchtern Celeste (9) und Sole (10) machten die beiden die Pisten unsicher – und turtelten dabei, was das Zeug hält! Beim Warten auf den Skilift schmusten sie innig miteinander und machten einen äußerst verliebten Eindruck.

Wie sich die beiden kennengelernt haben, haben sie nie verraten. Laut Bild sollen sie sich aber im Sommer 2022 über den Weg gelaufen sein. Knapp ein Jahr lang hätten Michelle und Dr. Carollo sich daraufhin heimlich gedatet. Im Oktober 2023 wurden sie dann erstmals zusammen abgelichtet – wenige Wochen später bestätigten sie ihre Beziehung mit süßen Pärchenfotos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige Anzeige

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Michelle und Alessandro äußern sich zu den Gerüchten? Ja, sicherlich beziehen sie Stellung. Nein, das ist zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de