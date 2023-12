Schrecklich verliebt: Michelle Hunziker knutscht im Lokal

Michelle Hunziker (46) schwebt auf Wolke sieben! Die letzten Jahre waren ein Auf und Ab im Liebesleben der Moderatorin: Nachdem die Ehe mit ihrem Mann Tomaso Trussardi (40) im Januar 2022 in die Brüche gegangen ist, hat sie nun in Alessandro Carollo ihr Glück gefunden. Immer wieder sieht man die Schauspielerin und den Osteopathen miteinander turteln. Sogar im Restaurant können Michelle und ihr Liebster nicht die Finger voneinander lassen!

Bilder zeigen die beiden in einem Restaurant in Mailand – und zwar so verliebt wie nie! Beim Essen scheinen Michelle und Alessandro sichtlich Spaß zu haben: Sie lacht über das ganze Gesicht und lehnt sich ganz verknallt an seine Schulter an, er strahlt sie vernarrt an. Auch romantische Küsse dürfen natürlich nicht fehlen! Nach dem Essen spazieren die Turteltauben schließlich eingehängt durch die italienischen Straßen.

Inzwischen ist Michelle und Alessandros Beziehung richtig offiziell: Die beiden absolvierten nämlich ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Event! Bei der Motorrad-Weltmeisterschaft in Valencia zeigten sie der ganzen Welt, wie verliebt sie sind.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und Alessandro Carollo im Dezember 2023 in Mailand

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker auf der Moto GP

