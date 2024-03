Michelle Hunziker teilt herzerwärmendes Bild der Familie

Michelle Hunziker (47) teilt süße Familiengrüße auf Instagram. Auf einem aktuellen Schnappschuss posiert die Moderatorin mit ihrer Mama Ineke, Tochter Aurora Ramazzotti (27) und Enkelchen Cesare. "Drei Generationen von Frauen und ein Sahnetörtchen obendrauf", schreibt sie zu dem Foto. Der Hahn im Korb ist eindeutig der kleine Cesare, um den sich die drei Damen versammeln. Auroras Freund und Cesares Papa Goffredo Cerza fehlt zwar auf dem Foto, ist aber trotzdem markiert.

Kurz vor dem Osterfest bringt die Moderatorin ihre Liebsten zusammen und sie lässt damit scheinbar auch bei den Fans Frühlingsgefühle aufkommen. Ihre Follower kommentieren den Beitrag fleißig und sind begeistert von der Zusammenkunft. "Wie schön, eine so wunderbare Familie zu haben", schreibt ein User. "Wow, was für ein schönes Bild", schließt sich ein weiterer an. Auch Aurora selbst hinterlässt herzliche Grüße in den Kommentaren mit einem: "Hab euch lieb."

Aurora und ihr Freund Goffredo sind seit 2017 ein Paar und seitdem gehört er zur Familie. In einem Interview von 2020 mit der Zeitschrift Gala erzählte Aurora, dass sie drei Jahre lang eine Fernbeziehung geführt hätten. Ihre Liebe hielt trotz der Distanz und im März 2023 machte der gemeinsame Sohn Cesare ihr Glück perfekt. Eine Hochzeit ist noch nicht geplant – Michelle Hunzikers Tochter hat aber in einem Bild-Interview klargestellt: "Ein gemeinsames Baby bedeutet ohnehin, dass man für immer aneinander gebunden ist."

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazotti mit ihrem Freund Goffredo Cerza

