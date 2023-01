Dschungelcamp-Cecilia Asoro lebt mit ihrer Mama in einer WG

Cecilia Asoro gibt Einblicke in ihre Wohnsituation. Durch ihre Teilnahme an mehreren Reality-TV-Formaten, darunter beispielsweise Are You The One? erlangte die in Hamm geborene Beauty in den vergangenen Jahren immer mehr Bekanntheit. Am 13. Januar wird Cecilia ins Dschungelcamp ziehen. Ihre Wohnung steht in dieser Zeit allerdings nicht leer: Cecilia verriet, dass sie mit ihrer Mutter in einer WG lebt.

Im Interview mit RTL erzählte die 26-Jährige, dass die beiden vor circa anderthalb Jahren zusammen gezogen seien. "Ich hatte eine Zeit lang sehr viele Schwierigkeiten, war jeden Tag bei meinem Ex-Freund [...] und meine Mutter hat in einer kleinen Wohnung gelebt, da es ihr finanziell nicht so gut ging", schilderte die Influencerin. Durch die Brüche in ihrer Beziehung habe sie dann überlegt, zu ihrer Mutter zurückzuziehen, was durch ihre beiden Hunde jedoch nicht möglich gewesen sei. "Ich wusste, dass ich mir ein Leben aufbauen muss und habe eine Wohnung in Düsseldorf gesucht", fuhr sie fort.

Als sie schließlich zu Beauty & The Nerd fuhr, übernahm Cecilias Mutter ihre Urlaubsvertretung. "Danach habe ich sie zu mir geholt, was mich sehr glücklich gemacht hat, da ich meiner Mutter etwas zurückgeben konnte", berichtete sie offen. Mittlerweile würden die beiden jeden Tag zusammen verbringen und etwas miteinander unternehmen, wie zum Beispiel Realityformate ansehen.

