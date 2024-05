Bewohner sauer: Gisele Oppermann lästert fies über Colleen

In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars geht es heiß her! Besonders die neu eingezogene Sala-Bewohnerin Gisele Oppermann (36) sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Offenbar hat es die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf ihre Mitspielerin Colleen Schneider abgesehen. Denn immer wieder vergisst sie scheinbar absichtlich den Namen ihrer neuen Mitbewohnerin. Mit Sätzen wie: "Wo ist denn die Blonde hier neben dir?" oder "Polleen, Colleen, keine Ahnung", schießt sie gegen ihre Konkurrentin. Doch damit nicht genug! Im Schlafsaal bezeichnet das Model Colleen vor allen anderen Teilnehmern als "kleines, langweiliges, süßes Mädchen" und lacht sich dabei schlapp.

Doch Giseles Verhalten kommt bei den Sala-Bewohnern alles andere als gut an. Besonders bei Maurice Dziwak und Cecilia Asoro sorgt sie mit ihren Lästereien für Unmut. "Das ist einfach alles asozial!", macht Maurice seiner Wut Luft. Auch Cecilia ist sichtlich verärgert: "Das ist einfach die unterste Schublade, so erniedrigend!" Colleen zeigt sich anfangs noch tapfer. "So richtig viel gebe ich jetzt auf die Meinung einer Gisele nicht", gibt sie unberührt im Interview an. Doch ganz kalt lässt sie die Situation dann offenbar doch nicht. Unter Tränen gesteht die Psychologie-Studentin: "Jetzt werde ich doch auch echt emotional. Also ganz egal ist es einem natürlich nicht, wenn jemand einen Blondchen und langweilig nennt."

In der aktuellen Folge kochen jedoch nicht nur bei Colleen die Emotionen hoch. Auch der sonst so coole Kevin Schäfer bricht bei einer schwierigen Entscheidung in Tränen aus. Der Grund: Der ehemalige Prince Charming-Kandidat und Tanja Tischewitsch (34) müssen entscheiden, wer von ihnen die Sala verlassen muss. Nach Kevins Tränenausbruch knickt die Alles was zählt-Bekanntheit ein und überlässt ihrem Konkurrenten den Vortritt.

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Kevin Schäfer

