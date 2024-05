K.o.-Sieg: Bocc schlägt Bucci bei Fame Fighting Challenger

Das ging schnell! Beim Fame Fighting Challenger traten die zwei ehemaligen Love Island-Kandidaten Bucci Yok und Bocc Özsu gegeneinander in den Ring! Die beiden Realitystars kämpften wegen einer Streitigkeit um eine "Love Island"-Dame, aber auch, weil Bucci das Verhalten seines Gegners in früheren Beziehungen nicht gut fand. Was sofort auffällt: Das Niveau der beiden Kämpfer schien auf gleicher Höhe zu liegen. Allerdings dauerte es nicht lange, da war das Match auch schon vorbei und ein Gewinner konnte gekürt werden: Bucci ging zu Boden! Kurz vor Schluss besiegte Bocc seinen Gegner mit einem technischen K.o.!

Nach dem Kampf scheinen beide Fighter sichtlich aus der Puste. Gewinner Bocc erzählte: "Ich habe lange trainiert, jeden Tag. Ich habe richtig Gas gegeben und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, heute hier die Lorbeeren zu ernten." Und wie geht es Bucci? Immerhin hat er seinen Gegner herausgefordert. "Den Umständen entsprechend geht es mir ganz gut. Ich wusste, dass er eine gute Vorbereitung hatte. Ich gönne ihm den Sieg, der Bessere hat gewonnen." Dann wandte er sich an Bocc und fügte hinzu: "Aber denk dran, erst schlägst du mich K.o., dann entschuldigst du dich bei ihr." Damit ist wohl Sandrine gemeint, die der Grund für den Fight war. Bocc erwiderte allerdings nur: "Ich entschuldige mich bei dir, aber nicht bei ihr."

Der Fight der beiden Männer war der dritte Kampf des Abends. Direkt davor hatten sich schon Evi Maria und Alessandra Wichert (27) einen bitteren Kampf geliefert, den Alessa in der dritten Runde für sich entscheiden konnte. Außerdem werden heute Abend unter anderem auch noch Sima Milena und Laura Peuker miteinander kämpfen, während die beiden "Love Island"-Teilnehmerinnen Lena Schiwiora (27) und Jessica Accit ebenfalls gegeneinander in den Ring steigen.

Bocc, "Love Island"-Kandidat

Bucci Yok, "Love Island"-Kandidat 2022

