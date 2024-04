"The 50"-Beef mit Cecilia: Christina Dimitriou zeigt Reue

Sie kann auch anders! In der aktuellen Staffel von The 50 fiel der Realitystar Christina Dimitriou (32) mal wieder durch ihr temperamentvolles Verhalten auf. Die Reality-Bekanntheit schubste Cecilia Asoro, weil sie sie nicht vor einem Rauswurf geschützt hatte. Christina fühlte sich offensichtlich hintergangen. Doch jetzt zeigt sie sich beim Wiedersehen auf dem TikTok-Kanal von Prime Video von einer ganz anderen Seite. "Es war ein bisschen blöd. Ich habe mich danach bei Cecilia entschuldigt", erzählte die Influencerin im Interview mit Evelyn Weigert (34) und fügte hinzu: "Freunde sind wir nicht, aber wir sind cool."

Doch Cecilia scheint nicht derselben Meinung zu sein. "Ich habe kein Problem mit ihr, aber ich hätte gerne gewusst, warum ich als 'unloyal' galt", erzählt das Model. Offenbar reflektierte Christina ihr Verhalten. "Ich weiß es selber nicht. Ich habe gedacht, dass ich weiterkomme und hier Homies habe", gab sie zu. In der Show erhielt die Dortmunderin nur zwei Stimmen und musste diese daraufhin verlassen. "Ich war einfach extrem enttäuscht", erklärt sie. Dabei wirkte Cecilia nun doch ziemlich verständnisvoll und kam ihr entgegen. "Als sie kam und geweint hat, tat sie mir wirklich leid. Ich wusste, dass sie emotional ausrasten wird", erzählte die 28-Jährige.

Auch die Fans sind zwiegespalten. Die eine Seite findet, dass sich das Drama unnötig hochgeschaukelt hat und Schnee von gestern ist. "Christina hat sich entschuldigt. Ende aus – was muss man da noch so quatschen?", schrieb ein User bei X. Einige Fans outen sich trotzdem als loyale Dimitriou-Fans. Sie finden, dass Christina in ein viel zu schlechtes Licht gerückt wurde. "Ich finde, dass Cecilia übertreibt!", äußerte ein Fan im Netz.

