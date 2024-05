Trotz Distanz: So gut läuft die Beziehung von Cecilia Asoro!

Cecilia Asoro schwelgt mit ihrem Evgeni Ylänne im absoluten Liebesglück – das macht das Reality-Sternchen nun auch im Interview mit Promiflash deutlich. "Es läuft sehr gut, also ich hatte noch nie einen Menschen an meiner Seite, der so ist wie er. Klar, wenn du beruflich denkst, dann nimmst dir natürlich jemanden aus Deutschland, der Deutsch spricht und so weiter, aber wo die Liebe hinfällt", schwärmt die Beauty und betont: "Ich bin kein Mensch, der darauf achtet: Oh, ich brauche jetzt einfach nur was fürs Fernsehen, sondern wirklich was für mein Leben! Und das ist jemand, der mein Temperament runterkriegt. Das hat noch nie jemand geschafft."

Im Gespräch mit Promiflash verrät die 28-Jährige zudem, welche Eigenschaften sie an ihrem Partner am meisten schätzt. "Wenn die ganze Menge laut ist und herumschreit, schafft er es, die Menge wieder runter zu bekommen. Er ist immer der Ruhepol, er ist ein sehr liebevoller Mensch", erklärt Cecilia. Die Beziehung sei sehr gesund – es gebe "keine Eifersucht" oder "krampfhaften Befehle". Über die gemeinsame Zukunft hat sie sich ebenfalls schon Gedanken gemacht: "Mein Plan ist, dass er nach Deutschland kommt, Deutsch lernt und hier einen Job findet."

Nachdem Cecilia in Formaten wie beim Bachelor, bei Bachelor in Paradise und bei Are You The One – Reality Stars in Love vergebens nach der großen Liebe gesucht hatte, machte sie im Dezember ihre Fernbeziehung mit dem Finnen Evgeni öffentlich. "Zwei verschiedene Sprachen, 2.153 Kilometer voneinander entfernt, haben uns anfangs alles schwer gemacht, aber heute ist es so leicht, weil meine Liebe zu dir stärker ist als je zuvor", schrieb sie damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Evgeni Ylänne und Cecilia Asoro

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Cecilia und Evgeni bald zusammenziehen werden? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de