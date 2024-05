Drei Monate nach Dereks Tod: Wie geht es Kate Garraway?

Für Kate Garraway (57) begann das neue Jahr mit einem schrecklichen Schicksalsschlag. Im Januar musste die "Good Morning Britain"-Moderatorin traurigen Abschied von ihrem Ehemann Derek Draper (56) nehmen. Denn der Politiker verstarb an den Langzeitfolgen seiner Coronaerkrankung. Im Interview mit The Mirror gibt die TV-Persönlichkeit nun preis, dass sie sich bisher noch gar keine Zeit zum Trauern nehmen konnte. Denn sie versuche derzeit lediglich, für ihre Kinder stark zu sein. "Im Moment geht es darum, mich auf Billy und Darcy zu konzentrieren", erklärt die Journalistin emotional. Sie selbst stehe erst am Anfang ihres Trauerprozesses: "Es sind erst drei Monate vergangen und es wird noch sehr viel auf mich zukommen."

Wie wichtig Kate das Wohlergehen ihrer Kids ist, betonte vor wenigen Tagen auch ein Bekannter der Moderatorin gegenüber Mail Online. "Kate ist sich der enormen Last bewusst, die ihre Kinder während Dereks Krankheit und seinem Tod zu tragen hatten", erklärt der Informant. Deshalb sei die 57-Jährige fest entschlossen, ihren Kindern jetzt all das zu ermöglichen, was sie in den letzten Jahren verpasst haben. Als dreiköpfige Familie wollen sie jetzt neue Erinnerungen schaffen: "Sie plant, mit ihnen wegzufahren, wenn es die Arbeit und die Schule zulassen, und es wird eine Reise sein, die sicherlich nötig ist."

Neben ihrer eigenen Trauer und der ihrer Kinder muss Kate sich derzeit auch noch mit Schulden herumschlagen. Durch die langjährige Pflege ihres verstorbenen Mannes habe sich die TV-Persönlichkeit stark verschuldet. "Die Kosten beliefen sich auf 30.300 Euro pro Monat für seine Grundbedürfnisse", erklärte Kate bei "Good Morning Britain". Das sei selbst für gut bezahlte Fernsehmoderatoren wie sie unerschwinglich. "Ich schäme mich für die Tatsache, dass ich Schulden habe, obwohl ich einen tollen Job habe, den ich liebe", gestand sie damals traurig.

Getty Images Kate Garraway bei der Beerdigung ihres Mannes Derek Draper

Instagram / kategarraway Kate Garraway und Derek Draper im April 2023

