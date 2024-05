Baby ist da! Sofia Richie ist zum ersten Mal Mama geworden!

Wundervolle Nachrichten von Sofia Richie (25)! Endlich ist ihr Baby da. Auf Instagram verkündete die frischgebackene Mama die freudige Nachricht mit einem zuckersüßen Foto. Darauf erkennt man die winzigen Füße des Sprösslings, die sanft in den Händen seiner Eltern gehalten werden. In der Caption zum Foto verrät das Model auch schon den Namen und das Geschlecht ihres Kindes: Es ist ein Mädchen, das den Namen Eloise Samantha trägt. Die genauen Worte zum Foto lauten: "Eloise Samantha Grainge. Der 20. Mai 2024 ist der beste Tag meines Lebens." Dazu fügte sie zwei weiße Herz-Emojis hinzu.

Die Fans der Influencerin freuen sich extrem mit ihr! In den Kommentaren sammeln sich außerdem auch ein paar Promis, die ihr freudig gratulieren. Ashley Tisdale (38) schrieb: "Oh mein Gott! Das ist der süßeste Name!" und Lily Collins (35) meinte: "Was für ein Name! Ich freue mich so für euch!" Aber auch "So wundervoll! Du wirst dich so fühlen wie nie zuvor! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!" und "Der Name klingt so teuer und romantisch! Perfekt!" kann man in den Kommentaren finden. Anderen Usern fiel auf, dass die Kleine wohl nach ihrer Oma benannt wurde. Die Mama ihres Papas heißt nämlich ebenfalls Samantha.

Sofia und ihr Liebster Elliot Grainge haben im April des vergangenen Jahres geheiratet. Ihre Schwangerschaft hielt die Tochter von Lionel Richie (74) allerdings lange geheim – erst im Januar machte sie die Überraschung publik. Laut dem Papa des Models soll das Paar vor der Geburt ganz schön nervös gewesen sein. Wie er gegenüber Extra vor wenigen Tagen erzählte: "Sie stehen kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Aber ich sage ihnen immer, sie sollen sich beruhigen. Wenn das Baby erst mal da ist, fängt der Nervenzusammenbruch erst an."

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, Model

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie, 2023

