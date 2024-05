Würde Cecilia Asoro mit ihrem Freund ins Reality-TV gehen?

Cecilia Asoro kennt man inzwischen schon aus so einigen Formaten. Gerade ist sie bei Kampf der Realitystars zu sehen. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert die Beauty auf dem Bild-Renntag 2024 aus, ob sie sich vorstellen könne, mit ihrem Freund Evgeni Ylänne ins Reality-TV zu gehen: "Also mein Plan ist: Komm nach Deutschland, lerne Deutsch und mach da deinen Job. Dann kannst du mal ab und zu mit mir ins Sommerhaus gehen oder so."

Im Gespräch mit Promiflash fügt die diesjährige The 50-Teilnehmerin hinzu: "Das Sommerhaus ist mein Ziel. Das ist ja so was, wo ich gewinnen kann. Bei Temptation Island kann man seine Liebe testen, aber ich will ja gewinnen." Dennoch ziehe Ceclia den ultimativen Treuetest auf der Insel der Verführung in Betrachtung. "Ich würde niemals nie sagen. Ich würde es schon machen, weil dann kann ich ihn mal testen. Eigentlich würde ich sagen, ich vertraue ihm – eigentlich. Aber ich bin schon sehr eifersüchtig, das ist okay", erklärt die Beauty.

Cecilia und Evgeni machten ihre Liebe Ende 2023 offiziell. Der Finnländer und die einstige "Are You The One"-Kandidatin führen seitdem eine Fernbeziehung. Auf Instagram schrieb die Reality-TV-Darstellerin damals: "Zwei verschiedene Sprachen, 2.153 Kilometer voneinander entfernt, haben uns anfangs alles schwer gemacht, aber heute ist es so leicht, weil meine Liebe zu dir stärker ist als je zuvor."

Joyn / Richard Hübner Cecilia Asoro bei "Reality Backpackers"

Instagram / ceciliaasoro Evgeni Ylänne und Cecilia Asoro

