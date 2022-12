So kommt der Dschungelcamp-Cast für 2023 bei den Fans an!

Top oder Flop? Seit Monaten wurde darüber spekuliert, welche Promis schon bald ins Dschungelcamp in Australien einziehen dürfen. Am Samstag hatte das Rätselraten dann endlich ein Ende: RTL verkündete den Cast für die kommende Staffel. Mit dabei sind unter anderem Lucas Cordalis (55) und auch Verena Kerth (41). Doch was halten die Fans der beliebten Reality-TV-Show von den Kandidaten für 2023?

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 17. Dezember, 13:38 Uhr] hervorgeht, sind die Zuschauer eher unentschlossen. Von 2.278 Lesern gaben 1.223 (53,7 Prozent) jedoch an, dass sie von den Kandidaten für die kommende Staffel enttäuscht sind. 1.055 (46,3 Prozent) hingegen freuen sich über die Auswahl der Promis für das Dschungelcamp. Auch unter einem Promiflash auf Instagram zeigten sich die Fans hin- und hergerissen. "Irgendwie hab ich das Gefühl, dass diese Staffel langweilig sein wird", merkte ein User an. "Coole Kandidaten dabei", äußerte sich hingegen ein anderer Follower erfreut.

Eine andere Promiflash-Umfrage zeigt, dass die Fans bereits einen klaren Favoriten haben: der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer Gigi Birofio konnte die meisten Stimmen einheimsen. Aber auch Lucas Cordalis hat offenbar gute Chancen auf den Gewinn der heiß begehrten Krone und den Titel des Dschungelkönigs.

RTL Verena Kerth, Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", 2023

Instagram / gigibirofio Luigi "Gigi" Birofio, TV-Bekanntheit

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

