Gewalt am Set von "The 50": Realitystar rastet komplett aus

Reality-Bekanntheit Christina Dimitriou (32) ist durch ihr Temperament bereits in mehreren Formaten auffällig geworden. In der Show The 50 belässt sie es dieses Mal nicht bei Beleidigungen und schubst die Influencerin Cecilia Asoro. Als sie von ihren Mitkandidaten nicht vor dem Exit geschützt wird, konfrontiert sie die Gruppe, die sich vor dem Schloss aufhält. "Von dir hätte ich das nie erwartet!", ruft die 32-Jährige und boxt Cecilia gegen die Brust, woraufhin diese von ihren Mitstreitern Serkan Yavuz (30) und Paco Herb zurückgehalten wird, um eine komplette Eskalation der Situation zu vermeiden.

Christina kann sich in einem Spiel nicht retten und muss zittern. Letzten Endes erhält die Dortmunderin nur zwei Stimmen und scheidet somit aus dem Wettbewerb aus. Ihre anfängliche Trauer verwandelt sich jedoch schnell in Wut. "Ich komm nicht drauf klar, ich bin mit allen gut", meint sie nach der Auseinandersetzung im Interview. Ihr Kumpel Diogo Sangre (29) kann Christinas Enttäuschung verstehen: "Wenn viele Leute zu dir sagen 'Ich save dich' und dann im Endeffekt saven dich nur zwei, das ist schon hart." Cecilia und Christina reden nach der Auseinandersetzung miteinander und vorerst scheinen die Wogen geglättet zu sein. "Sie hat hier komplett falsch gespielt. Sie hat sich nicht in den Gruppen integriert, dachte, sie ist cool und deswegen lieben die Jungs sie", äußert Cecilia im Interview.

Cecilia gibt nun in einer Instagram-Story ihr Statement ab. Für sie sei Christina ein emotionaler Mensch und tue ihr sogar leid. "Ich sehe, wie sehr sie leidet", erzählt die 28-Jährige. Laut dem Model habe Christinas Fehler darin bestanden, sich keiner Allianz angeschlossen zu haben. An sich habe Cecilia Christina ihr Verhalten verziehen. Sie betont jedoch, dass es kein kleiner Schubser gewesen sei, sondern dass es "geknallt" habe. "Hör auf, deine Wahrnehmung so zu verbreiten", rät die Influencerin Christina am Ende ihres Statements.

Cecilia Asoro, Reality-Star

Christina Dimitriou, Realitystar

