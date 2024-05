"Let's Dance" gewonnen: Erste Worte von Gabriel und Malika!

Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sind die stolzen Let's Dance-Sieger! Der Musiker und seine Tanzpartnerin haben im Finale nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer von sich überzeugt und sich so den Titel "Dancing Star 2024" sichern können. Doch was sagen sie selbst zu ihrem Triumph? Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (60) erklärt Malika nach der Sendung: "Ich glaube man merkt, dass wir gerade erst mal gar nicht glauben können, was passiert ist. Meine Knie sind weich und das ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist." Auch Gabriel ist hin und weg – mit seinem Sieg gerechnet hat er anfangs nicht. Erst nachdem seine größte Herausforderung, die Samba, reibungslos über die Bühne gegangen ist, konnte er ein wenig aufatmen: "Am Ende stehen wir hier und sind überglücklich."

Gabriel und Malika hatten für ihre drei Tänze von der Jury jeweils 30 Punkte bekommen und damit die Höchstpunktzahl 90 erreicht. Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) waren mit jeweils 86 Punkten gleichauf. Nach der Zuschauerwertung konnten sich die Moderatorin und ihr Tanzpartner jedoch auf den zweiten Platz katapultieren. Der Choreograf und seine Kollegin landeten auf dem dritten Platz.

Auch wenn die reguläre Staffel mit dem Finale erst mal vorbei ist, müssen die "Let's Dance"-Fans nicht lange auf Nachschub warten. In der nächsten Woche findet die große Profi-Challenge statt, in der die Profitänzer des Formats gegeneinander antreten. Im vergangenen Jahr konnten sich Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke (36) den Sieg sichern. Kathrin Menzinger (35) und Valentin Lusin (37) landeten auf dem zweiten Platz – Letzterer hatte zuvor die Staffel mit Anna Ermakova (24) gewonnen.

Getty Images Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

