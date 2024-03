Flirt bei "The 50": Yasin Mohamed will ältere Frauen daten!

Yasin Mohamed (32) lässt in der neuen Realityshow The 50 nichts anbrennen! Bereits in der zweiten Folge bandelt der 32-Jährige mit Realitystar Jenny Elvers (51) an. Offensiv stellen die beiden ihren Flirt zur Schau und kuscheln auf der Sonnenliege, während Yasin Jennys Hals leckt und küsst. "Dieses junge Frischfleisch, das ist nicht mehr meins", behauptet der Influencer und fügt hinzu: "Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre." Jenny ist begeistert von dem Basketballer: "Er ist mir sympathisch, er riecht gut, er ist entzückend, er ist aufmerksam." Die beiden Realitystars besiegeln ihr Schwärmen übereinander mit mehreren Küssen im Interviewraum.

Aber meint es der Influencer ernst mit Jenny? Im Interviewraum betont Yasin, Jenny sei "halt ne Nummer", was ihren Bekanntheitsgrad anbelange und scheint sein Glück gar nicht in Worte fassen zu können. Als er und die TV-Bekanntheit von ihren Mitstreitern gefragt werden, ob sie nun ein Paar seien, erwidert Yasin lediglich: "Liebe" und legt einen Arm um die 51-Jährige. Kandidatin Cecilia glaubt, dass Yasins Karriere durch den Flirt befeuert werde, woraufhin Yasin klarstellt: "Mir ist das alles egal. Mir geht es um den Menschen."

Die anderen "The 50"-Kandidaten stehen der Liebelei allgemein kritisch gegenüber: "Ich schwöre es dir, die verliebt sich", prophezeit Paco. Auch Influencerin Christina (32) äußert sich zu der Situation und erzählt, sie fände es teilweise anstrengend, Yasins Handlungen nachzuvollziehen: "Es gibt manchmal so Momente, wo ich ihn nicht verstehe." Auch Kandidat Serkan (30) scheint perplex über die schnelle Entwicklung: "Wo und wann ist das entstanden und wie funktioniert das?"

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

