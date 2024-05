Geld abgezogen: Cecilia Asoro und Maurice machen sich lustig

In der siebten Folge von Kampf der Realitystars wurde abkassiert: Unter anderem entschieden sich Cecilia Asoro und Maurice Dziwak dafür, das unmoralische Angebot der Chefetage anzunehmen und sackten einen Teil der Gewinnsumme schon im Vorfeld ein. Vor ihren Mitkandidaten stritten sie noch alles ab, in einem Reel auf Instagram stehen die beiden nun aber nun ganz offen zu ihrer Tat: Mit der Beschreibung "Natürlich haben wir das Geld genommen, denn… nun ja, die Freundschaft kann uns sowieso keiner mehr nehmen", machen sich die 28-Jährige und der Oberhausener darüber lustig, sich an den Scheinen bedient zu haben.

In dem sarkastischen Video zeigen sich die beiden in unterschiedlichen Situationen, in denen sie mit ihrem vermeintlichen Reichtum protzen. Die Szenen werden aber jeweils mit der Erkenntnis aufgelöst, dass sie eigentlich selbst gar keine Kohle haben. Cecilia und Maurice zeigen damit wohl offensichtlich, dass sie sich über die Situation und über die Aufregung ihrer Mitstreiter lustig machen. Obwohl die TV-Bekanntheiten selbst das Thema mit einer guten Prise Humor nehmen, scheinen sie aber zu befürchten, dass auch einige Zuschauer ihr Verhalten in der Sala nicht so ganz in Ordnung fanden: Die Funktion, dass Nutzer dieses Instagram-Video kommentieren können, haben die Influencer deaktiviert.

Das Angebot schien aber auch sehr verlockend: Den Realitystars wurde freigestellt, sich insgesamt 10.000 Euro der Gewinnsumme direkt unter den Nagel zu reißen. Dieses Geld werde direkt auf ihre Gage gerechnet – im Gegenzug aber von den 50.000 Euro Siegprämie abgezogen. Hätte niemand das Angebot angenommen, wäre der Endgewinn um 5.000 Euro erhöht worden. Der Großteil der Gruppe konnte widerstehen. Cecilia hingegen langte am meisten zu: 6.000 Euro packte sie für sich weg. Zuvor hatte sich Theresia für eine "Gehaltserhöhung" von 1.900 Euro entschieden. Maurice krallte sich die restlichen 2.100 Euro. "Ich habe wirklich nichts genommen. Ich hätte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ich hätte da auch nicht lügen können", bestritt Cecilia in der Sendung ihre Tat.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Cecilia Asoro

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Video von Cecilia und Maurice? Ziemlich witzig. Eher unsympathisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de