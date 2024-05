Emmy Russ vs. Walentina Doronina: Wird es einen Kampf geben?

Es ist endlich offiziell! Nach langem Hin und Her zwischen Walentina Doronina (24) und Emmy Russ (25) wurde die Frage, die sich die Realityfans in den letzten Wochen gestellt hatten, endlich geklärt: Werden die Promi-Damen nun für Fame Fighting im November in den Ring steigen? Und die Antwort ist Ja! Beim Auftakt-Event Fame Fighting Challenger hatte Veranstalter Eugen Lopez die beiden Damen auf die Bühne geholt, damit sie die endgültige Antwort selbst verkünden konnten. Und genau wie zuvor im Netz fuhren die Blondinen ihre Krallen aus und beeften sich!

Walentina startete mit einer ordentlichen Kampfansage: "Auf jeden Fall habe ich richtig Bock, ihr mal auf die Schnauze zu hauen. [...] Da kannst du nachher mal ein paar schöne OnlyFans-Fotos machen mit einem blauen Auge." Das ließ Emmy aber nicht auf sich sitzen und holte prompt zum Gegenschlag aus: "Ich würde erst mal gucken, welcher Zahnarzt dir die Zähne in der Größe ersetzen kann."

In den vergangenen Wochen ging es zwischen den Reality-TV-Bekanntheiten schon lange nicht mehr um ihre Differenzen, die sie im Ring klären wollten: Vielmehr stritten sie sich um die Gewichtsklasse, in der der womögliche Kampf stattfinden würde. Während Emmy in die Gewichtsklasse "Minimumgewicht" fällt, würde Walentina eigentlich zwei Klassen darüber kämpfen. Damit die Krawall-Ladys in den Ring steigen können, nimmt Walentina nun einige Kilos ab. Falls sie es nicht schaffen sollte, in so kurzer Zeit abzunehmen, hat sich bereits Carina Spack (27) angeboten, statt Emmy gegen Walentina zu kämpfen.

