Diss an das Publikum: Demi Moore verteidigt Cher in Cannes!

Demi Moore (61) kann sich kaum zurückhalten! Die Schauspielerin besuchte am Donnerstagabend die amfAR Cinema Against AIDS Gala in Cannes. Ihr wurde die große Ehre zuteil, auf der Bühne eine Laudatio auf Cher (78) zu halten. Doch als sie gerade richtig loslegen will, hält die Ex von Bruce Willis (69) plötzlich inne, wie Daily Mail berichtet: "Diese unglaubliche Frau, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist eine Grammy-Gewinnerin, eine Oscar-Gewinnerin, eine Emmy-Gewinnerin. Sorry, sind Sie ein Emmy-Gewinner da hinten im Raum? Ich glaube verdammt noch mal nicht!" Ob Demi tatsächlich einen Besucher im Publikum damit rügen wollte oder es einfach nur Teil der Laudatio war, ist unklar.

Die 61-Jährige machte aber deutlich, wie sehr sie die Sängerin verehrt. "Sie ist eine Stilikone und meine persönliche Haarinspiration. [...] Unterm Strich ist sie einfach eine der talentiertesten, erfolgreichsten und beliebtesten Künstlerinnen aller Zeiten", fuhr Demi mit ihrer Laudatio fort, bevor die "Believe"-Sängerin schließlich auf die Bühne kam.

Demi ist schon seit einigen Tagen in der französischen Stadt für das Filmfestival Cannes. Vor wenigen Tagen hatte sie sogar einen süßen Gast dabei: ihren Hund Pilaf! Der kleine Chihuahua stellte sich mit ihr dem Blitzlichtgewitter, als sie ein Event für ihren neuen Film "The Substance" besuchte.

Getty Images Cher und Demi Moore in Cannes, Mai 2024

Getty Images Demi Moore und ihr Chihuahua

