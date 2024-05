Evi vs. Alessa: Sie gewinnt Fame-Fighting-Challenger-Kampf!

Die Gewinnerin dieser Runde wurde gekürt! Evi Maria (29) ist bei Fame Fighting Challenger mit Alessandra Wichert (27) in den Ring gestiegen. Über drei Runden liefern sich die beiden Love Island-Bekanntheiten einen Schlagabtausch! Obwohl es zum Anfang des Kampfes vielversprechend für Evi aussah, kommt sie letztendlich nicht gegen die Blondine an! In der dritten Runde gewinnt Alessa den Boxkampf durch einen technischen Knock-Out – und somit auch die Eintrittskarte für das Hauptevent im November!

Noch in der ersten Runde des Fights hat Evi die Nase vorn. Die Brünette schlägt variabel durch die Deckung ihrer Gegnerin hindurch. Alessa hingegen ist zu Anfang noch zaghaft und hält sich passiv und defensiv. In Runde zwei geht es dann richtig ab: Es kommt zum offenen Schlaggefecht zwischen den Reality-Damen, doch auch hier ist Evis Kampfgeist noch stärker. Da Evi in der letzten Runde des Boxkampfes abbricht, überlässt sie Alessa den Sieg. Ist ihr etwa die Puste ausgegangen? "Auch, aber ich hab' irgendwas mit meinem Kiefer", klagt sie direkt im Anschluss.

Der Kampf zwischen Evi und Alessa ist bereits der zweite von acht dieses Boxabends. Den Eröffnungskampf lieferten sich Franco Klepac und Giuliano Heidiger. Bei den beiden Herren ist das Ergebnis jedoch nicht so eindeutig wie bei ihren Reality-Kolleginnen: Die Fachjury stimmte für ein Unentschieden! Veranstalter Eugen Lopez war trotzdem zufrieden mit dem ersten Kampf des Abends: "Das ist einen Eröffnungskampf wert gewesen."

Anzeige Anzeige

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Alessa, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Alessa gewinnen wird? Nein, ich habe auf Evi getippt! Ja, das habe ich mir schon gedacht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de