Bestätigt: Tony Bauer wird Teil der "Das Supertalent"-Jury!

Es ist offiziell! Bisher wurde nur gemutmaßt, wer in der kommenden Staffel von Das Supertalent die Jury bilden wird. Beim Let's Dance-Finale wird nun bestätigt: Wie in den vorherigen Staffeln werden Dieter Bohlen (70), Bruce Darnell (66) und Ekaterina Leonova (37) in den Jurorensesseln Platz nehmen. Das neue vierte Jury-Mitglied verkündet sein Debüt in der Show sogar selbst. "Ich werde in der Jury vom Supertalent sitzen", gibt Tony Bauer (28) mit einem Lächeln auf den Lippen zu.

Das Let's Dance-Publikum freut sich anscheinend über die Neuigkeiten: Der Verkündung entgegnen sie mit einem tosenden Applaus. Auch im Netz scheinen sich die User darüber zu freuen, Tony weiterhin im TV sehen zu können. "Also, wenn Tony in der Jury ist, freue ich mich doch auf 'Das Supertalent'", kommentiert einer begeistert auf X. Ein anderer Nutzer ist ebenfalls angetan und bezeichnet den Comedian als "Sieger der Herzen".

Doch nicht alle Stimmen im Netz reagieren positiv auf die Nachricht: Viele User kritisieren den Sender. "Wie RTL jedes Jahr verzweifelt versucht, Quoten zu retten, indem sie die Publikumslieblinge in andere Shows setzen", macht ein User seinem Ärger Luft. Dieser Meinung schließen sich etliche weitere an. Ein Nutzer geht sogar noch härter mit der Talentshow ins Gericht und schreibt: "Jetzt hat sich der Unsympath Bohlen Tony Bauer gekrallt, um sein Supertalent aufzuwerten. Wie lange braucht es noch, um den Supertalent-Rotz endlich in Rente zu schicken?"

RTL / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

