Dieses TV-Format war für Cecilia Asoro eine "Enttäuschung"!

Cecilia Asoro hat schon in so einigen Reality-Formaten mitgemischt – von Datingformaten wie dem Bachelor bis hin zu Gameshows wie Kampf der Realitystars! Mittlerweile gehört sie zu den "alten Hasen" des deutschen Trash-TV. Doch bei all den Shows im TV gab es auch Erfahrungen, die ihr weniger positiv in Erinnerung geblieben sind. "Mein Traum war es immer Model zu werden und als ich dann bei Germany's Next Topmodel dabei war, war das die größte Enttäuschung meines Lebens", gibt sie im Podcast "Radio Island" zu.

Besonders hart traf sie damals die Kritik eines GNTM-Jurors, wie sie weiter erzählt: "Thomas Hayo, der meinte, ich sei eigentlich zu maskulin, weil ich zu viele Muskeln hätte. Das hat mich ganz lange geprägt." Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Modelshow habe Cecilia die Sendung seither nicht mehr verfolgt. "Ich dachte, ich sei fett, ich sehe nicht gut aus, weil man es mir da gesagt hat [...]. Das hat wirklich was mit mir gemacht als 18-Jährige", erklärt sie im Podcast.

Mit den restlichen TV-Shows, an den Cecilia mitwirkte, verbinde sie positivere Gefühle. "Alle anderen Formate, bei denen ich dabei war, die gucke ich heute noch. Auch wenn es heftig war", verrät sie. Eine Sendung hat ihr sogar besonders gut gefallen: "Und beim besten Format, da bin ich gerade sogar dabei, bei 'Kampf der Realitystars'." Mittlerweile flimmerte schon die vierte Folge der diesjährigen Staffel über die Bildschirme. Zuletzt mussten gleich zwei Promis die berühmt-berüchtigte Sala verlassen: Jenny Elvers (51) und Silva Gonzalez (45). Cecilia hingegen ist noch im Rennen und hat weiterhin die Chance, das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu ergattern.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Influencerin

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Reality-Star

