24 Sekunden: Jakub Merlan-Jarecki haut Nikola Glumac K.o.!

So hat er sich diesen Kampf wahrscheinlich nicht vorgestellt: Nikola Glumac (28) wurde eiskalt von Jakub Merlan-Jarecki (28) ausgeknockt! Nachdem die Fans den ganzen Abend auf das Hauptmatch des Fame Fighting Challenger hingefiebert hatten, war die ganze Sache innerhalb der ersten Runde geklärt. Jakub landete ganze drei Schläge gegen Nikolas Kopf – dann ging das Model zu Boden und das Match war vorbei! Nach nur 24 Sekunden im Ring wurde Jakub somit zum Sieger dieses Kampfes gekürt. Nikola hatte nach seiner schnellen Niederlage nicht viele Worte übrig. Er sagte nur: "Der Schlag war sehr stark. Glückwunsch auf jeden Fall."

Für Jakub ist es schon das zweite Mal, dass er in den Ring steigt und siegreich hervorgeht. Wie er gegenüber Promiflash vor einer Woche erzählte, war er sich schon vor dem Kampf sicher, dass er dieses Mal wieder gewinnen wird. "Du darfst dich nie selber zu groß reden. Aber ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn von seiner Mentalität her, der ist beim Boxen nicht gut aufgehoben. Der Junge hat im Boxring nichts verloren", hatte er damals erzählt. Dass der Kampf dieses Mal so schnell vorbei war, schien die Streitlust des Fußballers nicht zu befriedigen. "Ich glaube, es wird Zeit, dass mal ein Gegner kommt, wo ich mal richtig kämpfen kann.", sagte er nach seinem Match. Er hat auch schon einen Wunschpartner für das Fame Fighting im November. "Paco [Herb], bereite dich vor."

Vor Jakub und Nikola lieferten noch mehr Promis heftige Kämpfe ab. Auch Nicolas Nizou und Babak Cherganpour legten dank ihres Matches einen alten Streit bei, bei dem Bobby als klarer Gewinner hervorging. Die ganze Sache dauerte ebenfalls nicht lange: In der zweiten Runde schlug Bobby seinen Gegner nach knapp zwei Minuten K.o.! Wer in der nächsten Runde von Fame Fighting dabei sein wird, steht noch nicht fest. Aber neben Jakub, der Paco herausgefordert hat, meldete sich auch Can Kaplan zu einem Kampf gegen Aleksandar Petrovic (33) an. Ob Aleks diese Challenge annehmen wird, steht noch aus.

Nikola Glumac, Realitystar

Paco Herb, TV-Bekanntheit

