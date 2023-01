Rückblick: Das waren die bisherigen Dschungelcamp-Gewinner!

Wer erinnert sich an die bisherigen Dschungelkönige? Am 13. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde! Dieses Mal kämpfen unter anderem Claudia Effenberg (57), Cecilia Asoro und Cosimo Citiolo (41) um die Krone. Auch Lucas Cordalis (55) geht ins Rennen. Ob der Mann von Daniela Katzenberger (36) unter besonderem Druck steht? Immerhin hat er gleich zwei Sieger in seiner Familie. Promiflash blickt für euch auf die bisherigen Dschungelcamp-Sieger zurück!

2004 flackerte die Kult-Reality-TV-Show erstmals über die Bildschirme und brachte den ersten Dschungelkönig in der deutschen Geschichte hervor: Costa Cordalis (✝75)! Noch im gleichen Jahr folgte direkt die zweite Staffel und damit kam auch schon die erste Dschungelkönigin – Désirée Nick (66) bestieg den Thron. In der dritten Runde, Anfang 2008, wurde schließlich Ross Antony (48) von den Moderatoren Sonja Zietlow (54) und damals noch Dirk Bach (✝51) gekrönt. Darauf folgte ein Jahr später dann Ingrid van Bergen (91).

Die fünfte Staffel im Januar 2011 ging wohl als eine der turbulentesten in die Camp-Geschichte ein. Der Zoff zwischen Sarah Knappik (36) und ihren Mitstreitern eskalierte, bis sogar deren Auszug gefordert wurde. Einzig Peer Kusmagk (47) bot ihr noch ein offenes Ohr – und schaffte es damit zum Sieg! Seine Thronfolgerin war Brigitte Nielsen (59). Nach Dirk Bachs Tod trat 2013 dann Moderator Daniel Hartwich (44) die Nachfolge an – und krönte mit DSDS-Star Joey Heindle (29) seinen ersten Dschungelkönig. Dieser gab sein Amt dann an Melanie Müller (34) ab. Auf sie folgte in der neunten Staffel Maren Gilzer (62).

DSDS-Kult-Kandidat Menderes (38) konnte die zehnte Staffel im Jahr 2016 für sich entscheiden. Seinen Platz auf dem Thron nahm anschließend Marc Terenzi (44) mit seinem Wahlspruch "The Regels sind the Regels" ein. In der zwölften Staffel 2018 holte sich Jennifer Frankhauser (30) den Sieg. Danach wurde Evelyn Burdecki (34), die mit ihrer naiven Art die Herzen der Zuschauer eroberte, zur Königin gewählt. In ihre Fußstapfen trat dann Prince Damien (32). Der Gewinner der vergangenen Runde und damit der amtierende Sieger ist derzeit noch Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (28). Für wen er den Thron räumen wird, wird sich zeigen. Wen würdet ihr gerne als Sieger sehen?

Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Désirée Nick in der Dschungelshow 2021

Peer Kusmagk, Schauspieler

Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

