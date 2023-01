Halswirbel angebrochen: Claudia Michelsen hatte einen Unfall

Claudia Michelsen (53) versetzt ihre Fans in Sorge. Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahrzehnten viele berufliche Erfolge. Sie war unter anderem in der Fernsehfilmreihe "Ku'damm 56" zu sehen. Seit 2013 steht sie als Ermittlerin Doreen Brasch für "Polizeiruf 110" vor der Kamera. In wenigen Wochen sollten die Dreharbeiten für eine neue Folge starten, doch diese verzögern sich nun wohl: Claudia hatte einen schlimmen Unfall!

Wie Bild berichtet, habe sich die 53-Jährige zwei Halswirbel angebrochen. Wie und wo das geschah, sei unklar. Ihre Presse-Agentin Katy Steinfeld sagte: "Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat. Glück im Unglück, es geht ihr so weit gut!" Es werde fest davon ausgegangen, dass sie im März wieder arbeiten könne.

Die Gefahr einer Querschnittslähmung bestehe angeblich nicht. "Wenn der Wirbelkörper nicht schwer beschädigt und nicht in den Wirbelkanal hineindrückt, kann das innerhalb von vier bis sechs Wochen ausgeheilt sein. Der Patient trägt dann zur Stabilisierung eine Halskrause", erklärte der Orthopäde Dr. Martin Marianowicz gegenüber der Zeitung.

Anzeige

Getty Images Claudia Michelsen, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Claudia Michelsen, "Polizeiruf 110"-Star

Anzeige

Getty Images Claudia Michelsen, "Ku'damm 56"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de