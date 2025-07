Fans verwirrt: Sind Gerda Lewis und Raphael wieder getrennt?

Erst Mitte Juni bestätigte Gerda Lewis (32) ihre neue Beziehung zu Freund Raphael. Nun hat es aber den Anschein, als wäre die Influencerin wieder Single. Zumindest verwirrte sie ihre Fans in einem TikTok-Livestream. Darin erzählte sie, dass ihr Partner für unbestimmte Zeit ins Ausland gehen werde. Ein User hakte nach, ob die beiden sich in der Zeit treu bleiben wollen. "Ich weiß nicht, ob er drei Wochen oder drei Jahre weg ist. Also, wir sind ja nicht zusammen. Und wir sind ja offiziell... getrennt kann man das ja nicht nennen, aber wir haben gerade keinen Kontakt, weil wir gesagt haben, wir lassen den anderen machen", druckste Gerda.

Daher wisse sie nicht, ob entweder sie oder Raphael überhaupt noch eine Beziehung wollen, wenn er zurückkommt. Wo genau er sich in der nächsten Zeit aufhalten wird und warum, wollte die 32-Jährige nicht verraten. Klar ist aber offenbar, dass Gerda nicht ausschließen kann, in der Zeit jemand Neues kennenzulernen. "Wenn ich in der Zwischenzeit jemanden kennenlerne, dann werde ich dem nachgehen", meint die ehemalige Bachelorette. Nach einer gefestigten, glücklichen Beziehung klingt das eher nicht. Weiter wollte Gerda sich aber nicht zur vermeintlichen Trennung äußern.

Zuvor zeigte sie sich im Netz eigentlich immer schwer verliebt mit Raphael. Nachdem sie bereits Pärchenbilder gepostet und es einige Spekulationen gegeben hatte, bestätigte Gerda die Beziehung schließlich vor einigen Wochen bei TikTok mit den Worten: "Ich habe einen Freund." Bei ihrem Raphael handle es sich nicht um einen Prominenten und er sei auch nicht auf Social Media unterwegs. Die Beziehung sollte also offenbar eher privat bleiben. Die beiden schienen vor allem einen großen gemeinsamen Nenner zu haben: Sport. Ihre ersten Pärchenposts zeigten sie zusammen vor dem Spiegel im Fitnessstudio.

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025

Getty Images Gerda Lewis, Mai 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin