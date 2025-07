Verlobung mit Darya: Fabio Knez' Mama war nicht begeistert

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) sind seit Februar 2025 verlobt. Der Antrag kam im Urlaub in Dubai, wo sie mittlerweile sogar wohnen. In ihrem Podcast "Zwischen Likes & Liebe" plaudern die Realitystars Details zu ihrer Verlobung aus. Während Daryas Mutter direkt per Videocall über die frohe Neuigkeit informiert wurde, haben die beiden Fabios Familie erst eingeweiht, als sie schon wieder zurück in Deutschland waren. Die Reaktion der Angehörigen des Dschungelcamp-Stars ließ für das frisch verlobte Paar allerdings zu wünschen übrig. "Deine Mutter hat jetzt auch nicht unbedingt extrem fröhlich reagiert", erinnert sich Darya.

Die GNTM-Bekanntheit führt ihren Verdacht weiter aus: "Sie war nicht so euphorisch überrascht, so: 'Oh, wie schön!', sondern eher so: 'Ach, doch schon? So schnell?'" Fabio nimmt seine Mutter in Schutz und vermutet, dass seine Familie einfach überrumpelt war, weil das Thema Verlobung zuvor nie auf den Tisch gekommen war. Er betont, er brauche auch keinen "Heulanfall" oder Ähnliches, seine Familie sei eben nicht so. Darya meint, sie hätte sich trotzdem eine Umarmung gewünscht. "Ich glaube, herzlichen Glückwunsch hat sie auch nicht gesagt", gibt sie preis.

Trotz aller Widrigkeiten freut sich das Paar, das sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennenlernte, auf die anstehende Hochzeit. Auch über die Art und Weise des Antrags plaudern Fabio und Darya kurz: Statt eines überraschenden Kniefalls suchten die beiden den Ring gemeinsam beim Juwelier aus. Im Anschluss wurde mit Champagner und Zigarren gefeiert. "Das war der perfekte Antrag für mich", schwärmt das Model.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Darya Strelnikova und Fabio Knez im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im April 2025

Anzeige