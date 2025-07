Dieser "SOKO Leipzig"-Star verlässt nach 25 Jahren die Serie

Nach fast einem Vierteljahrhundert verabschiedet sich Marco Girnth von der Erfolgsserie "SOKO Leipzig". Seit dem Beginn im Jahr 2001 verkörpert er den Kriminaloberkommissar Jan Maybach und war in über 500 Folgen zu sehen. Doch seine Zeit bei der ZDF-Produktion geht nun zu Ende, wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet. "Das 50. Lebensjahr zu überschreiten, macht etwas mit dir. Man zieht Bilanz und entdeckt dabei viele Dinge, die man ansteuern wollte. Mit 55 Jahren ist für mich der Moment gekommen, etwas zu verändern", erklärte der Schauspieler. Obwohl ihm die Entscheidung schwerfällt, sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang.

Die Dreharbeiten werden für Marco noch in diesem Monat abgeschlossen, die Ausstrahlung seiner letzten Szenen ist jedoch erst für die kommende 26. Staffel geplant, die bis Frühjahr 2026 auf Sendung gehen wird. Währenddessen bleibt unklar, wer die Lücke in "SOKO Leipzig" füllen wird. Besonders hebt der 55-Jährige hervor, wie sich die Serie während seiner langen Zugehörigkeit verändert hat: vom Wechsel vom Vorabend- in den Hauptabend-Sendeplatz bis hin zur Entwicklung zu figurengetragenen, horizontal erzählten Handlungssträngen.

Abseits von "SOKO Leipzig" war und ist Marco auch in anderen TV-Produktionen zu sehen, wie unter anderem in "Frühling" an der Seite von Hauptdarstellerin Simone Thomalla (60). Doch die Rolle des Jan Maybach war eine Konstante seines Lebens und seiner Karriere. Ob er sich nun weiteren Schauspielprojekten widmet oder neue berufliche Wege einschlägt, hat er noch nicht verraten. Der Schauspieler, der in Nordrhein-Westfalen geboren wurde, zeigte sich stets bodenständig und heimatverbunden, was ihn über die Jahre zu einem der Sympathieträger der Serie machte. Fans werden ihn und seine lange Dienstzeit sicher vermissen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Girnth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Girnth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Girnth während eines "Soko Leipzig"-Shootings im Jahr 2007

Anzeige