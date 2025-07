Oliver Pocher feiert das Bühnen-Comeback von Xavier Naidoo

Oliver Pocher (47) hat in einer Instagram-Story das Comeback von Xavier Naidoo (53) zum Anlass genommen, sich an seine Follower zu wenden. Der Comedian äußerte sich deutlich positiv über die Rückkehr des Sängers, dessen erstes Konzert nach sechs Jahren Pause in Köln angekündigt wurde. In seiner Story erklärte Oliver: "Das finde ich super, dass das endlich stattfindet und dass wir da einen Schritt weiter sind." Gleichzeitig sprach er auch Xaviers frühere Skandale an, die er als eine "sehr verstörende Phase" bezeichnete, und zeigte sich erfreut über die jüngsten Entwicklungen.

Xavier hatte sich in der Vergangenheit mit Verschwörungstheorien und umstrittenen Äußerungen in die Kritik gebracht. Insbesondere seine Verbindungen zu Reichsbürgern und die Verbreitung von QAnon-Theorien hatten für massive öffentliche Empörung gesorgt. In einem später veröffentlichten Video entschuldigte er sich für seine Handlungen und erklärte, diese zu bereuen. Trotz seiner Bemühungen um Wiedergutmachung laufen weiterhin zwei Verfahren wegen Volksverhetzung am Landgericht Mannheim. Ungeachtet dessen scheinen viele Fans seiner musikalischen Karriere eine zweite Chance zu geben, was sich in der großen Nachfrage nach Tickets zeigt.

Nach einer sechsjährigen Bühnenpause wird Xavier am 16. und 17. Dezember in der Lanxess-Arena in Köln auftreten. Beide Konzerte unter dem Titel "Bei meiner Seele" waren bereits kurz nach Verkaufsstart ausverkauft. Die Shows sind Teil eines angekündigten Comebacks, bei dem der Sänger sein Talent erneut unter Beweis stellen möchte. In der Vergangenheit feierte der Musiker große Erfolge mit seiner Soul-Musik, vornehmlich mit den Söhnen Mannheims. Es bleibt abzuwarten, ob ihm dies nach den Skandalen der letzten Jahre erneut gelingen wird.

Instagram / oliverpocher Xavier Naidoo und Oliver Pocher, im April 2024

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Xavier Naidoo, im April 2024

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Sänger