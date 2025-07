Mit Video: Thomas Müller verabschiedet sich vom FC Bayern

Thomas Müller (35) hat sich auf Instagram endgültig vom FC Bayern verabschiedet. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag, der ihn ein letztes Mal auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße zeigt, richtet die Fußball-Ikone persönliche Worte an seine Fans. "Hey Leute. Es war eine Ehre, es war ein Vergnügen. [...] Ich bin sehr glücklich darüber, was ich erleben durfte, wie viele tolle Menschen ich in dieser Fußballblase kennengelernt habe", sagt der Sportler und bedankt sich auch persönlich bei seinem ehemaligen Verein. Nach der Klub-WM und dem Ende seines Vertrags beim Rekordmeister schlägt Thomas nun ein "neues Kapitel" auf, dessen Inhalt Stand jetzt noch nicht bekannt ist.

Die Reise endete offiziell nach der Niederlage gegen PSG im letzten Spiel der Klub-WM, das er und seine Mannschaft nicht erfolgreich abschließen konnten. Obwohl der 35-Jährige selbst gerne weitergemacht hätte, wie er im April angedeutet hatte, verabschiedete er sich dankbar. Zuletzt wurde der Fußballer mehrfach für seine langjährige Treue und Leistung gefeiert, unter anderem nach seinem letzten Bundesliga-Spiel. Im Stadion und teamintern hatte man sich mehrfach liebevoll von der Legende verabschiedet. Thomas Müller blickt nun auf 14 Jahre voller Titel, Rekorde und wertvoller Erinnerungen zurück. In seinem Instagram-Video verabschiedet er sich von seinem gewohnten Umfeld: "Dies ist ein letzter Abschied von meinem Trainingsplatz. Ein letztes Lebewohl an meine Umkleidekabine. [...] Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Time to say goodbye!"

Wohin es den Weltmeister von 2014 jetzt ziehen wird, ist weiter unklar. Immer wieder kursieren Gerüchte über einen Wechsel in die amerikanische MLS. Unter anderem zeigt Los Angeles FC großes Interesse an dem Profi-Kicker. Eine Entscheidung darüber, ob Müller dort seine Karriere fortsetzt oder sich vollständig vom aktiven Fußball zurückzieht, steht noch aus. An Spekulationen mangelt es nicht – doch der ehemalige Bayern-Star macht aktuell keine konkreten Aussagen zu seiner Zukunft. Was jedoch sicher ist: Seine beeindruckende Karriere hat dem Fußball für immer ihren Stempel aufgedrückt.

Anzeige Anzeige

Instagram / esmuellert Thomas Müller in seinem Abschiedsvideo

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller bei seinem finalen Spiel für den FC Bayern München

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußball-Star