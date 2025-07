So kam es zum Kuss zwischen Marlisa Rudzio und Joshi Josh

In der Reunion-Folge von Ex on the Beach plauderte Joshi aus, dass es nach der Show zwischen ihm und Marlisa Rudzio (35) zum Kuss kam – dabei wollte der Are You The One?-Star eigentlich seine Beziehung zu Sahel ausbauen. Marlisa klärt nun in einem TikTok-Video auf, wie es zu dem überraschenden Knutscher kommen konnte. Nach Drehschluss haben sie und Joshi freundschaftlich den Kontakt gehalten. Bei dem Videodreh zu Calvin Kleinens (33) Song "Ex on the Beach" hätten sie sich dann erstmals wiedergetroffen. Marlisa erinnert sich: "Joshi und ich haben uns direkt wieder richtig gut verstanden. Dann waren wir betrunken, da ist es zu dem ein oder anderen Kuss gekommen."

Marlisa betont, sowohl sie als auch Joshi seien zu diesem Zeitpunkt Single gewesen – daher mache sie sich auch keinerlei Vorwürfe. Dennoch sorgt die Knutscherei für mächtig Zoff. Ihre "Ex on the Beach"-Kollegin Marta Dobrowolska habe nämlich ein Foto an Sahel geschickt, das zeigt, wie Marlisa auf Joshis Schoß sitzt. "Dann ist Sahel leicht durchgedreht. Sie hat mich beleidigt als Miss Piggy, dass ich dumm und peinlich bin... Ich bin darauf gar nicht eingegangen", schildert die Temptation Island-Bekanntheit. Bis heute habe Sahel sich nicht bei ihr für die harten Worte entschuldigt.

Marlisa deutet an, dass sie sich schon bei den Dreharbeiten zur Show eine romantische Verbindung mit Joshi gewünscht hat. "Schon in der Villa war Joshi eine meiner absoluten Bezugspersonen. Wir haben uns sofort unfassbar gut verstanden. Wäre er dort nicht mit Sahel in einer Beziehung gewesen, wer weiß, wäre da vielleicht auch mehr gegangen", erklärt sie. Ob nun noch etwas aus den beiden werden kann, bleibt abzuwarten – immerhin hat Joshi in der Reunion bestätigt, dass seine Liebelei mit Sahel endgültig vorbei ist.

RTL / Friederike Jacobitz, RTL / Frank Fastner Collage: Marlisa Rudzio und Joshi Josh

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024

RTL / Frank Fastner "Ex on the Beach"-Kandidat Joshi

