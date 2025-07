Teil der DSDS-Jury: So reagierte Isi Glück auf die Neuigkeit

Isi Glück ist Teil der neuen DSDS-Jury. Die Mallorca-Partyqueen wird 2026 gemeinsam mit Dieter Bohlen (71) und Bushido (46) nach Deutschlands nächstem Superstar suchen. Über diese Chance ist die "Delfin"-Interpretin überglücklich. Das ist auch in ihrem neuesten Video auf Instagram zu sehen, in dem sie den Moment, als sie von der Neuigkeit erfuhr, festgehalten hat. "Nein, nein, nein...", schreit Isi ungläubig vor sich hin und kann ihr Glück kaum fassen, als sie auf einem Zettel liest, dass sie bei DSDS dabei sein wird.

Für die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin war diese Nachricht eine richtige Überraschung. "Ich war vor ein paar Monaten bei einem Gespräch für die DSDS-Jury. Ich hab das abgehakt in meinem Kopf, weil ich dachte, wenn so viel Zeit vergeht, dann kommt auch nichts mehr...", erklärt sie und zeigt anschließend noch einmal, wie unfassbar glücklich sie über diese unerwartete Wendung ist: "Oh mein Gott. In der Jury, Alter. Ich kann das jetzt nicht glauben. Alter, Dieter, ich komme! Ich zittere am ganzen Körper. Das glaubt mir kein Mensch. Ich muss jetzt erstmal meine Eltern anrufen, Leute."

Isi sieht ihre Teilnahme als große Ehre. "Für mich ist es eine große Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen. Ich kann es kaum abwarten, bis die Dreharbeiten endlich beginnen. Ich hoffe auf zahlreiche abwechslungsreiche und unterhaltsame Kandidaten und viel gute Laune", schwärmte sie im Interview mit RTL. Sie hofft, dass sie bei DSDS 2026 einen Superstar finden, der auch nach der Staffel auftreten und stattfinden wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, DSDS-Jury-Mitglied 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Mallorca-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Musikerin