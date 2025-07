Jimi Blue Ochsenknecht ist nun unterwegs nach Österreich

Jimi Blue Ochsenknecht wird nach Österreich ausgeliefert. Am heutigen Dienstag wurde der 33-Jährige aus der Hamburger Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis in einem Gefangenentransporter in Richtung Innsbruck gebracht – wie auf Schnappschüssen, die Bild veröffentlichte, zu sehen sein soll. Der Grund für seine Festnahme und die folgende Auslieferung: eine nicht bezahlte Hotelrechnung über 14.000 Euro, die bei der Feier seines 30. Geburtstags im Jahr 2021 in einem Tiroler Hotel entstanden war. Trotz mehrfacher Mahnungen, Ratenzahlungsangebote und Gerichtsverhandlungen wurde der Betrag erst kürzlich, und zwar von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31), beglichen – dies bewahrte Jimi jedoch nicht vor der Auslieferung.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob schwere Vorwürfe gegen den Reality-TV-Star und warf ihm schweren Betrug vor. Es wurde sogar ein europäischer Haftbefehl erlassen. In Hamburg kam es schließlich zur Festnahme Jimis, als er am 25. Juni aus einem Flugzeug stieg. Das Hanseatische Oberlandesgericht erklärte die Übergabe an die österreichischen Behörden für zulässig, die Generalstaatsanwaltschaft gab abschließend ihr Einverständnis. Den Berichten des Blattes zufolge fuhr der Gefangenentransporter mit dem "Die wilden Kerle"-Star heute Mittag durch Hamburgs Straßen und lenkte schließlich direkt auf die Autobahn Richtung Österreich.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Jimi selbst zu seiner aktuellen Situation. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist, und ich hätte es niemals so weit kommen lassen. Das war falsch. Ich wurde nun festgehalten, um den offenen Betrag zu überweisen", zeigte er sich reumütig auf Instagram. Doch im gleichen Beitrag äußert er auch Kritik gegenüber den Behörden. "Nachdem wir die Überweisungsbelege als Beweis direkt geschickt hatten, wurden mir mehrere Dinge vorgeworfen, wie Fluchtgefahr, ohne auch nur ein Wort mit mir zu wechseln", erklärte er. Zudem habe man versucht, ihm weitere Verbrechen anzuhängen, die er jedoch abstreitet.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

