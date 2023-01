Taube Gliedmaßen: Tori Spellings Tochter geht es nicht gut

Das sind heftige Auswirkungen. Schauspielerin Tori Spelling (49) ist seit 2006 mit dem Kanadier Dean McDermott (56) verheiratet und hat mit ihm fünf gemeinsame Kinder bekommen. Ihre Tochter Stella McDermott (14) ist inzwischen 14 Jahre alt. In jungen Jahren hat sie jedoch schon sehr mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Schon zweimal landete Stella wegen ihrer halbseitigen Migräne in der Notaufnahme.

Am Donnerstag sagte Tori in einer Folge von dem SiriusXM Podcast "Jeff Lewis Live", dass es ihrer Tochter gar nicht gut gehe. Aufgrund von sehr starker Migräne würde eine Körperseite des Mädchens taub werden. "Es ist fast wie ein Schlaganfall. Ihr linker Arm wurde komplett taub, sie konnte ihn nicht mehr heben. Die Hälfte ihres Halses und ihr Mund sahen so aus, als hätte sie einen Schlaganfall gehabt", berichtete die 49-Jährige von dem traumatischen Erlebnis. Die Migräne habe Stella wohl von ihrem Vater geerbt.

Auch selber musste Tori kurz vor Weihnachten noch mal ins Krankenhaus. Sie konnte wohl nur schwer atmen und es würden sie "hoher Blutdruck und heftiger Schwindel" plagen. Ihre Fans waren scheinbar der Meinung, sie würde nur simulieren. "Für mich ist es ein Albtraum, nicht zu arbeiten", konterte sie.

Instagram / torispelling Tori Spelling, 2021 in Los Angeles

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Tori Spelling

