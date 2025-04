Tori Spelling bewies Untreue ihres Ex durch Telefonwanze

Tori Spelling (51) weiß offenbar ganz genau, wie man untreuen Männern elegant das Handwerk legt: In der aktuellen Folge ihres Podcasts "misSPELLING" verriet die Schauspielerin, dass sie im Alter von 19 Jahren mithilfe ihrer damals besten Freundin Carmen Electra (53) ihren Partner auf frischer Tat ertappte. Dafür hatten sich die beiden ein Abhörgerät aus einem Spionageladen besorgt, wie die US-Amerikanerin beschrieb. Kurzerhand verknüpften sie dieses mit dem Telefon des vermeintlichen Fremdgehers – der gleichzeitig ein guter Freund von Carmens Partner war – und fanden eine schockierende Wahrheit heraus: Nicht nur Toris damaliger Freund war untreu, sondern auch Carmens Partner nahm es mit der Loyalität alles andere als genau.

Der Anlass für diese Erinnerung war ein Gespräch mit Britani Bateman von "The Real Housewives of Salt Lake City", die in Toris Podcast zu Gast war. Britani hatte in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Abhörskandalen in der Reality-TV-Serie für Furore gesorgt. In der Show wurde ihr unter anderem vorgeworfen, ein Hotelzimmer ihrer Kollegin verwanzt zu haben – ein Vorwurf, den die 53-jährige TV-Persönlichkeit als völlig absurd abtat. Während Britani zugab, bei ihrem Ex-Mann selbst ebenfalls derartige Spionagemethoden ausprobiert zu haben, betonte sie, dass in ihrer Show "vieles erst noch ans Licht kommen" würde, was die Kontroversen um Aufnahmen und Abhörgeräte betreffe.

Tori und Carmen prägten in den 90ern nicht nur die Hollywood-Landschaft, sondern pflegten auch eine enge Freundschaft, die über Jahrzehnte hielt. Tori, Tochter von TV-Mogul Aaron Spelling (✝83), stand schon als Kind vor der Kamera und feierte ihren Durchbruch 1990 als Donna Martin in Beverly Hills, 90210. Kritiker warfen ihr und ihrem Vater Vetternwirtschaft vor – doch sie blieb eine prägende Figur der Serie. Später machte sie als Realitystar und Autorin von sich reden. Nach der Trennung von Ehemann Dean McDermott (58) blickt die fünffache Mutter heute offen auf ihre Vergangenheit zurück – etwa in ihrem Podcast, in dem sie immer wieder intime Einblicke in ihr bewegtes Leben zwischen Glamour, Glanz und Krisenmanagement gibt.

Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Schauspieler

