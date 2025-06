Brian Austin Green mixt Vatertagsdrink mit Tori Spelling

Brian Austin Green (51) und Tori Spelling (52) haben in einem humorvollen Video ihre Talente als Cocktailmixer unter Beweis gestellt. Passend zum Vatertag bereiteten die beiden Schauspieler laut People gemeinsam einen sogenannten "Reverse Vasectomy"-Cocktail zu, der durch frische Zitrusnoten besticht. Brian erklärte in dem Clip augenzwinkernd: "Da meine Verlobte kürzlich und sehr öffentlich gesagt hat, dass sie möchte, dass ich ein sechstes Kind bekomme, feiere ich mit einem Reverse Vasectomy." Tori, die sich ebenfalls an der Zubereitung des Cocktails beteiligte, fügte scherzhaft hinzu: "Ohne mich kannst du wirklich nichts machen." Mit Zitrone, Tonic und Gin servierten sie nicht nur einen Drink, sondern auch jede Menge Unterhaltung.

Dieses fröhliche Wiedersehen der ehemaligen "Beverly Hills, 90210"-Stars ist bemerkenswert, da die beiden fast zwei Jahrzehnte lang nicht in Kontakt standen. Im Podcast "Oldish" erinnerte sich Tori an ihr letztes Gespräch nach dem Ende der Kultserie im Jahr 2000. Sie erzählte, wie sehr sie damals befürchtete, den Kontakt zu verlieren, und wie Brian sie beruhigt hatte, dass sie immer befreundet bleiben würden. Dennoch vergingen 18 Jahre, bevor sie sich wiederfanden. In der Zwischenzeit bauten beide ihre eigenen Familien auf: Tori hat fünf Kinder mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (58). Brian ist Vater eines Sohnes mit Schauspielerin Vanessa Marcil (56), hat drei weitere mit seiner Ex-Frau Megan Fox (39) und einen kleinen Sohn mit seiner Verlobten Sharna Burgess (39).

Die romantischen und familiären Beziehungen der beiden Stars könnten spannender kaum sein: Brian und Sharna planen voller Vorfreude ein weiteres Baby – mit Hilfe künstlicher Befruchtung und Gender-Selection. "Brian hat fünf von fünf Jungen", erklärte Sharna im "Money Rehab"-Podcast. "Wer würde das riskieren?" Währenddessen bleibt Tori als hingebungsvolle Mutter für ihre fünf Kinder präsent. Trotz aller Veränderungen haben sich die beiden Schauspieler ihre freundschaftliche Chemie aus "Beverly Hills, 90210" bewahrt – und beweisen, dass echte Verbindungen auch nach Jahren wieder aufblühen können.

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, September 2022

