Nach Scheidung: Tori Spelling datet ihren Ex Ryan Cramer

Im vergangenen Jahr ließ sich Tori Spelling (51) von ihrem Mann Dean McDermott (58) scheiden. Seitdem rankten sich die Gerüchte um die Reality-TV-Bekanntheit, doch nun bringt ein Insider gegenüber Us Weekly Gewissheit. Die Blondine hat ihr Liebesglück wiedergefunden! Knapp anderthalb Jahre, nachdem die Schauspielerin und der Unternehmer Ryan Cramer zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht wurden, sind die beiden wieder ein Paar. Schon seit "ein paar Monaten" daten sich die ehemalige Beverly Hills, 90210-Darstellerin und der Marketing-Experte, wie die Quelle verriet. Anfang April wagten sie zudem einen ersten Schritt in die Öffentlichkeit, als sie gemeinsam über den roten Teppich zur Premiere von "The Carters: Hurts to Love You" in Los Angeles schritten. Offiziell bestätigt hat die Promidame die Romanze allerdings bislang nicht.

Die beiden lernten sich ursprünglich im Jahr 2023 durch berufliche Umstände kennen, während Tori und Dean schon getrennt waren. Doch ihre Romanze kühlte sich damals offenbar schnell ab und sie verloren sich aus den Augen – bis jetzt. "Sie hat das Gefühl, dass es ein Glücksfall war, dass sie sich wieder zusammengefunden haben", plauderte der Informant gegenüber dem Magazin aus und fügte hinzu: "Sie ist wirklich glücklich und hat das Gefühl, dass sich ihr Leben in eine großartige Richtung bewegt."

Toris Beziehung mit Dean war von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Die zwei US-Amerikaner lernten sich kennen, als sie beide noch mit anderen Partnern verheiratet waren. Ihre Hochzeit folgte knapp ein Jahr später, doch Affären und finanzielle Schwierigkeiten sorgten schließlich für das Ende ihrer Liebe. Die fünffachen Eltern ließen ihre Trennung allerdings nicht in einen Rosenkrieg ausarten. "Wir meistern das Co-Parenting sehr gut, wir sind gute Freunde, und er ist einer meiner größten Unterstützer", schwärmte die 51-Jährige zuletzt im Gespräch mit People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren fünf Kindern

Anzeige Anzeige