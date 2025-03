Tori Spelling feiert 18. Geburtstag ihres Sohnemanns Liam

Tori Spelling (51) und Dean McDermott (58) haben jetzt den 18. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Liam gefeiert. Auf Instagram teilte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin mehrere Fotos von Liam und richtete emotionale Worte an ihn. "Es ist offiziell, mein Erstgeborener ist ein Erwachsener", schrieb Tori. Auch Dean würdigte den besonderen Tag mit einem Social-Media-Post und teilte Babybilder sowie ein aktuelles Vater-Sohn-Foto. Beide betonten laut People Magazine, wie stolz sie auf ihren Sohn seien und feierten ihn als wunderbaren jungen Mann.

Liam, der älteste von fünf Geschwistern, hat über die Jahre eine besondere Rolle innerhalb der Familie eingenommen. In ihrem Instagram-Beitrag hob Tori hervor, wie liebevoll er Verantwortung übernehme und sie emotional unterstütze. "Wie du dich für mich eingesetzt hast, um mich emotional zu schützen, zeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt", schrieb sie. Auch Dean drückte in seinem kurzen Statement seine Freude aus: "Er ist so ein toller Kerl und ich bin so stolz auf ihn", schrieb er in seinem Post. Das Ex-Paar teilt sich neben Liam noch vier weitere Kinder, Stella (16), Hattie (13), Finn (12) und Beau (8).

Der rührende Anlass ist sicherlich auch ein Lichtblick in einer turbulenten Zeit für die Familie. Tori und Dean, die fast zwei Jahrzehnte miteinander verbrachten, gaben im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt. Nach der Scheidungserklärung betonten beide, dass sie sich weiterhin als liebevolle Eltern für ihre Kinder einsetzen wollen würden. Tori und Dean hatten sich 2006 kennengelernt und galten lange als eines der stabilen Paare in Hollywood. Ihre Kinder scheinen trotz der Trennung auch in Zukunft im Mittelpunkt ihres Lebens zu stehen, wie die emotionalen Posts der beiden beweisen.

Instagram / imdeanmcdermott Dean McDermott und Sohn Liam, März 2025

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren fünf Kindern

