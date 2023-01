"Australia's next Topmodel"-Beauty Brooke Hogan wird Mama!

Tolle Neuigkeiten von Brooke Hogan! Die australische Influencerin gewährt auf ihrem Profil in den sozialen Medien Tag für Tag Einblicke in ihr Leben mit ihrem Mann Myles Pitt: Das Paar hatte sich beispielsweise vor rund einem Jahr im Rahmen einer romantischen Zeremonie am Meer das Jawort gegeben. Jetzt folgt die nächste erfreuliche Nachricht von der ehemaligen "Australia's next Topmodel"-Kandidatin: Brooke und Myles erwarten ihr erstes Kind!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Brooke jetzt einen Clip, in dem sie ihre Reise zum Babyglück dokumentiert. "Myles und ich freuen uns so sehr, bald ein kleines Baby auf der Welt willkommen zu heißen", betonte die Influencerin und fügte hinzu: "Uns fehlen immer noch die Worte und wir sind überwältigt von der Tatsache, dass unser Traum vom Elternsein endlich wahr wird." Ihr kleines Wunder werde voraussichtlich im Juli das Licht der Welt erblicken.

Der Weg bis zur Schwangerschaftsverkündung war für Brooke und Myles aber kein leichter – das Paar habe nämlich mit Fruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen gehabt. "In den vergangenen zwei Jahren gab es viele Momente, in denen wir dachten, dass das für uns nie geschehen würde", fasste die Mama in spe zusammen.

