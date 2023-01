"Es war definitiv hart": Delilah Hamlin bekämpfte Krankheit

Offene Worte von Delilah Hamlin (24). Das Model hatte in der Vergangenheit mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen. 2021 machte die Tochter von Reality-TV-Star Lisa Rinna und Schauspieler Harry Hamlin öffentlich, dass sie unter anderem an einer Autoimmunkrankheit, dem Epstein-Barr-Virus, Enzephalitis, Lyme-Borreliose und schlimmer Migräne leidet. Dieser Zustand hatte bei ihr außerdem Zwangsstörungen und Panikattacken hervorgerufen. Doch wie geht es Delilah jetzt?

In ihrer Instagram-Story verriet die 24-Jährige, dass sie ihre gesundheitlichen Probleme "im Stillen bekämpft und überwunden habe." Sie habe nicht offen darüber sprechen wollen, um nicht in die Rolle der Kranken gedrängt zu werden. "Es war definitiv hart, sowohl mental als auch körperlich", betonte Delilah. Sie habe viel durchgemacht, überwunden und sei nun bereit, das, was sie erlebt und gelernt habe, mit ihren Fans zu teilen.

Darüber hinaus versuchte Delilah Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, Mut zu machen: "Wenn du das Gefühl hast, dass der Druck zu groß ist, dann bist du stärker, als du denkst. Du wirst nie herausfinden, wie stark du wirklich bist, bis du dich einem Druck stellst, dem du noch nie ausgesetzt warst." Dieser möge zunächst unerträglich scheinen, aber man könne damit umgehen. "Du wirst in der Lage sein, alles zu ertragen", machte die gebürtige Kalifornierin deutlich.

Getty Images Delilah Hamlin im Dezember 2022 in Los Angeles

Getty Images Delilah Hamlin, Model

Getty Images Amelia Gray Hamlin, Harry Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Belle Hamlin, Promi-Familie

