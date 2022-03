Läuft da was zwischen den beiden? Erst Anfang des Jahres gab Delilah Hamlin (23) bekannt, sich nach zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Eyal Booker getrennt zu haben. Die Tochter des Real Housewives of Beverly Hills-Stars Lisa Rinna scheint sich davon aber wieder erholt zu haben und wirkt aktuell sehr ausgelassen: Nun wurde Delilah glücklich strahlend an der Seite von Ray Nicholson (30) gesehen!

Auf Bildern, die Hollywood Life vorliegen, sieht man das Model gemeinsam mit dem Sohn von Jack Nicholson (84). Der Schauspieler hatte mit dem Amazon-Prime-Hit "Panic" zuletzt seine erste große Rolle ergattert. Zusammen mit Delilah ging er nun in Santa Monica essen. Anschließend fuhren sie gemeinsam in einem Auto davon. Dabei grinsten beide bis über beide Ohren!

Bislang äußerten sich die zwei noch nicht dazu. Auch zu der Trennung von ihrem Ex schwieg Delilah bislang – wie People jedoch berichtete, ging die Beziehung in die Brüche, da sie sich mehr auf ihre Karriere konzentrieren wollte. "Die Beziehung hat einfach eine Eigendynamik entwickelt. Es gab kein Fremdgehen", erklärte ein Insider.

Instagram / delilahbelle Delilah Hamlin, Model

Getty Images Jack Nicholson und sein Sohn Ray bei einem NBA-Spiel im Februar 2018

Instagram / delilahbelle Eyal Booker und Delilah Hamlin, 2021

