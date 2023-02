Nach "Real Housewives"-Exit: Lisa Rinna glänzt auf Film-Fest

Das ist ihr großer Comeback-Auftritt! Lisa Rinna verkündete Anfang Januar, dass sie in der kommenden Staffel der Real Housewives of Beverly Hills nicht mehr zu sehen sein wird. Ihr Exit kam nicht ganz unerwartet, da sich viele Fans Lisas Ausstieg nach ihrem Streit mit Kathy Hilton (63) in der vergangenen Staffel wünschten. Die Schauspielerin zog sich deshalb jedoch nicht aus dem Rampenlicht zurück. Hier glänzte Lisa im Rahmen einer Film-Premiere auf dem roten Teppich!

Während der Premiere von "80 For Brady" – einer Komödie, in der ihr Mann Harry Hamlin mitspielt – posierte Lisa an seiner Seite und neben ihrer Tochter Delilah (24). Die "Melrose Place"-Darstellerin trug ein schwarz-glitzerndes bodenlanges Kleid und lief in ihrer für sie typischen Kurzhaarfrisur auf, wie Daily Mail zeigte. Was zudem auffiel: Lisa hatte einen kleinen glitzernden Baseball in der Hand. Im Partnerlook mit ihrer Mutter trug Delilah auch ein schwarzes langes Kleid und pinkfarbene Pumps.

Zu ihrem Ausstieg bei den "Real Housewives of Beverly Hills" nach acht Staffeln offenbarte Lisa: "Ich hasse es, wie ungesund die letzten Jahre in der Show für mich wurden: Es war nicht mehr das Richtige für mich." Die Brünette meinte zudem, dass die wohl harschen Fan-Reaktionen auf die Geschehnisse in der Show im Laufe der Jahre "zu toxisch" geworden seien.

Getty Images Lisa Rinna, Harry Hamlin und Delilah Hamlin auf der Premiere von "80 For Brady"

Getty Images Delilah Hamlin und Lisa Rinna auf der Premiere von "80 For Brady"

MEGA Teddi Mellencamp Arroyave, Dorit Kemsley, Kathy Hilton, Kyle Richards und Lisa Rinna

