Vorgeschmack aufs Oktoberfest: VIPs in Dirndl und Lederhosen

Heißt es etwa schon wieder "O’zapft is"? Wie fast jedes Jahr gibt es ab Mitte September das Oktoberfest in München. 2023 fand endlich wieder – nach einer coronabedingten Pause – als kleiner Vorgeschmack darauf die Weißwurstparty im Stanglwirt statt. Und für diesen Anlass schmissen sich einige Stars und Sternchen in ihre Tracht: Promiflash zeigt euch die schönsten Dirndl- und Lederhosen-Looks der Promis!

Zur 30. Ausgabe der legendären Fete ließen sich unter anderem Stars wie Arnold Schwarzenegger (75), Palina Rojinski (37), Caro Daur (27) oder Oli P. (44) samt seiner Frau Pauline blicken. Vor allem die Damen wie Palina oder Caro setzten auf sehr traditionelle Tracht. Model Barbara Meier (36) machte ebenfalls eine gute Figur – ihr beige-goldfarbenes Dirndl umschmeichelte prima ihren After-Baby-Body.

Doch auch die Stimmung war offensichtlich unschlagbar. "Das Event ist einzigartig und die Atmosphäre außergewöhnlich. Ein tolles gemischtes Publikum, knapp 3000 Leute, die meisten davon in Tracht, wirklich beeindruckend. Die Idee, zum 30. Jubiläum eine Zeitreise in die 90er-Jahre zu machen und Acts von damals auf die Bühne zu holen, finde ich genial. Mein persönliches Highlight war der Auftritt von DJ Oli P., der die Stimmung richtig angekurbelt hat", verrät Daniel Kramer, Celebrity und Creators Manager bei Meta, gegenüber Promiflash.

Caro Daur, Influencerin

Oli P. mit seiner Frau Pauline

Palina Rojinski, Moderatorin

