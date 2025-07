Channing Tatum teilt intime Urlaubsfotos mit Freundin Inka

Channing Tatum (45) und seine Freundin Inka Williams (25) gönnten sich kürzlich eine romantische Auszeit in tropischer Umgebung – und der Schauspieler ließ seine Fans mit einer Reihe von Fotos und Videos auf Instagram daran teilhaben. Am 27. Juni teilte der "Magic Mike"-Star Eindrücke ihrer sommerlichen Erlebnisse, darunter das Erkunden eines Bunkers, das Sammeln von Muscheln und das Streicheln einer Katze. Besonders ins Auge fielen die Aufnahmen von Inka, die entspannt auf einem Boot saß, während die Seebrise durch ihr Haar wehte. Ein intimer Schnappschuss, der sie in einem knappen Bikini auf einer Luftmatratze im Wasser zeigt, sorgte dabei für besonders viel Aufmerksamkeit.

Die Beziehung der beiden wurde erstmals im Februar dieses Jahres offiziell, nachdem sie gemeinsam bei einer Party vor den Oscars gesichtet worden waren. Inka veröffentlichte später im April eine liebevolle Hommage an Channings Geburtstag und machte ihre Beziehung damit auch auf Instagram öffentlich. Ein Insider verriet damals, dass sie sich über Freunde kennengelernt hätten und Channing sehr glücklich mit dem 25-jährigen Model und Social-Media-Star sei. Der Schauspieler selbst scheint sein Liebesglück in vollen Zügen zu genießen – was die geteilten Urlaubsbilder einmal mehr beweisen.

Channing, der bereits aus einer früheren Beziehung ein Kind hat, scheint mit der 25-jährigen Inka ernsthafte Absichten zu verfolgen. Insider hatten bereits angedeutet, dass die beiden hervorragend zueinander passen. Während der Schauspieler als Familienmensch gilt, bringt Inka eine jugendliche Leichtigkeit in die Beziehung, die ihrer gemeinsamen Dynamik sichtlich guttut. Mit ihrer harmonischen Verbindung und den kürzlich geteilten romantischen Einblicken wirken die beiden, als würden sie eine glückliche und erfüllte Zeit miteinander genießen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Channing Tatum und Inka Williams

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Instagram / inkawilliams Inka Williams, Model