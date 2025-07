Das große Finale von "Stranger Things" kommt in drei Teilen

Fans der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" dürfen sich auf ein spektakuläres Finale freuen, das in drei Teilen ausgestrahlt wird. Wie Netflix jetzt bekannt gab, startet der erste Teil der fünften Staffel am 27. November 2025, während der zweite Teil kurz darauf am 26. Dezember 2025 veröffentlicht wird. Der krönende Abschluss, Teil 3, erscheint dann am 1. Januar 2026. Hierzulande können Zuschauer die Episoden ab 2:00 Uhr morgens streamen, da der Termin in den USA auf den Silvesterabend fällt. Insgesamt erwarten uns acht Folgen in Spielfilmlänge, die ein letztes Mal Elfie (Millie Bobby Brown, 21), Mike (Finn Wolfhard, 22), Will (Noah Schnapp, 20) und ihre Freunde im Kampf gegen das Böse zeigen werden.

Inhaltlich wird die finale Staffel im Herbst 1987 einsetzen, rund anderthalb Jahre nach den dramatischen Ereignissen der vierten Staffel. Neben bekannten Gesichtern wie Winona Ryder (53) als Joyce Byers und David Harbour (50) als Jim Hopper gibt es auch neue Charaktere, darunter Dr. Kay, gespielt von Sci-Fi-Legende Linda Hamilton (68). Während Publikumsliebling Eddie Munson, dargestellt von Joseph Quinn (31), in der vorherigen Staffel den Serientod starb, gibt es Spekulationen über seine mögliche Rückkehr. Der Titel der sechsten Episode, "Escape from Camazotz", weckt bei Fans die Hoffnung, dass Eddie nicht endgültig verloren ist. Und auch für Max (Sadie Sink, 23), die zuletzt im Koma lag, gibt es interessante Hinweise. Ein Instagram-Post von Ross Duffer (41) zeigt, dass sie mehrere Jahre in diesem Zustand gewesen sein könnte.

Die finale Staffel wird von den Duffer-Brüdern, den Schöpfern der Serie, als filmisches Spektakel angekündigt. Mit über 600 Stunden gedrehtem Material verspricht das letzte Kapitel aufregender denn je zu werden. "Stranger Things" hat seit seiner Premiere 2016 nicht nur eine große Fangemeinde aufgebaut, sondern auch Millie Bobby Brown und Co. zu internationalen Stars gemacht. Sadie Sink und Caleb McLaughlin (23) sprachen in Interviews oft über die enge Bindung innerhalb des Casts. Besonders Sadie betonte, wie sehr ihr die Serie geholfen hat, sich in Hollywood wohlzufühlen. Passend dazu bleibt zu hoffen, dass auch das Finale dem Erfolg und der Emotionalität der bisherigen Staffeln gerecht wird.

Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf