Niedlich: Elyas und Jessica M'Barek turteln auf der Wiesn!

Elyas (40) und Jessica M'Barek strahlen bis über beide Ohren! Für gewöhnlich hält sich der Türkisch für Anfänger-Star, was sein Privatleben angeht, ziemlich bedeckt. Dafür wurden jedoch am Freitag tolle News bekannt: Der Schauspieler und seine Freundin Jessica haben sich getraut und den Bund für ein gemeinsames Leben geschlossen. Die Bestätigung inklusive süßem Hochzeitsfoto lieferten die Eheleute wenig später. Nun besuchten Elyas und Jessica als frisch Vermählte das Oktoberfest!

Via Instagram teilte Jessica dazu einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Gatten – darauf lächeln die zwei megahappy. Die Beauty bezaubert auf dem Foto in einem cremefarbenen Dirndl, Elyas macht in seiner braunen Cord-Weste eine tolle Figur. Süßes Detail: Die Turteltauben tragen kleine Herzchen, auf denen jeweils Mrs. und Mr. Right steht. "Erstes Mal Oktoberfest hat viel Spaß gemacht", schrieb Jessica zu der Aufnahme.

Wie sieht es nach ihrer Heirat eigentlich mit gemeinsamem Nachwuchs aus? Elyas verriet im Interview mit Gala vor wenigen Tagen: "Ja, natürlich" wünsche sich der 40-Jährige Babys mit seiner Liebsten. Sein größter Wunsch sei es aber vor allem in zehn Jahren "noch genauso zufrieden zu sein wie jetzt".

